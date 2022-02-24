Десятки, если не сотни гробов, поедут в Россию, – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал всех украинцев вступать в ряды территориальной обороны. Он сказал, что оккупанты уже потеряли 2 вертолета, 5 танков и 7 самолетов.

Резников заявил, что для вступления в силы территориальной обороны достаточно только паспорта. Он заверил, что Вооруженные Силы Украины отбивают все атаки российских оккупантов на Востоке.

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"Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут обратно в Россию. Горжусь каждым защитником и защитницей Украины", – сказал министр.

Будет больше оружия

Резников сказал, что пограничники, армия, Нацгвардия держат оборону на всех направлениях, где враг пытается прорваться. Однако его остановят.

"Мобилизуем международную поддержку. Я уже имел беседы с министрами обороны Великобритании, Литвы, Турции и другими партнерами. У нас будет больше оружия и больше средств защиты", – заверил он.

Обращение Резникова: смотрите видео

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!