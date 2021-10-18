Десятки людей в бусе: в Польше задержали украинца, перевозившего мигрантов

На польско-украинской границе пограничники Польши задержали украинца. Мужчина в своем транспортном средстве тайком пытался перевезти 27 нелегальных мигрантов из Ирака.

Примечательно, что произошло это недалеко от границы с Беларусью, власти которой сами используют беженцев с Ближнего Востока в гибридных атаках на страны Евросоюза. Особенно как раз на Литву и Польшу.

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На границе Польши задержали украинца, перевозившего мигрантов из Ирака

В Польше на границе с Украиной и недалеко от границы с Беларусью задержали украинца.

Он перевозил в грузовом микроавтобусе 27 нелегальных мигрантов из Ирака.

Инцидент произошел 17 октября около Радзивилува.

Для тайной транспортировки людей украинец использовал автомобиль с маркировкой популярной курьерской компании.



Украинец тайком перевозил иракцев в Польшу / Фото польских пограничников



В микроавтобусе были 27 нелегальных мигрантов / Фото польских пограничников



Водитель использовал бус известной курьерской службы / Фото польских пограничников

Коротко о проблеме Польши с мигрантами с Ближнего Востока

Только 16 октября в Польше зафиксировали 524 попытки нелегального пересечения границы со стороны Беларуси. Всего в октябре таких было уже как минимум 10 тысяч.

В начале сентября Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью. А все потому, что режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко использует мигрантов в гибридных атаках на страны ЕС.