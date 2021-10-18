Десятки людей в бусе: в Польше задержали украинца, перевозившего мигрантов

18 октября 2021 , 04:11
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Источник:

твитер пограничной службы Польши

На польско-украинской границе пограничники Польши задержали украинца. Мужчина в своем транспортном средстве тайком пытался перевезти 27 нелегальных мигрантов из Ирака.

Примечательно, что произошло это недалеко от границы с Беларусью, власти которой сами используют беженцев с Ближнего Востока в гибридных атаках на страны Евросоюза. Особенно как раз на Литву и Польшу.

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На границе Польши задержали украинца, перевозившего мигрантов из Ирака

В Польше на границе с Украиной и недалеко от границы с Беларусью задержали украинца.

  • Он перевозил в грузовом микроавтобусе 27 нелегальных мигрантов из Ирака.
  • Инцидент произошел 17 октября около Радзивилува.

Для тайной транспортировки людей украинец использовал автомобиль с маркировкой популярной курьерской компании.


Украинец тайком перевозил иракцев в Польшу / Фото польских пограничников


В микроавтобусе были 27 нелегальных мигрантов / Фото польских пограничников


Водитель использовал бус известной курьерской службы / Фото польских пограничников

Стоит напомнить: лишь 12 октября польские пограничники задержали 2 граждан Украины и 2 сирийцев. Они помогали мигрантам незаконно пересекать польско-белорусскую границу.

Коротко о проблеме Польши с мигрантами с Ближнего Востока

  • Только 16 октября в Польше зафиксировали 524 попытки нелегального пересечения границы со стороны Беларуси. Всего в октябре таких было уже как минимум 10 тысяч.
  • В начале сентября Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью. А все потому, что режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко использует мигрантов в гибридных атаках на страны ЕС.
Автор: Олесь Друкач