Десятки людей в бусе: в Польше задержали украинца, перевозившего мигрантов
Источник:твитер пограничной службы Польши
На польско-украинской границе пограничники Польши задержали украинца. Мужчина в своем транспортном средстве тайком пытался перевезти 27 нелегальных мигрантов из Ирака.
Примечательно, что произошло это недалеко от границы с Беларусью, власти которой сами используют беженцев с Ближнего Востока в гибридных атаках на страны Евросоюза. Особенно как раз на Литву и Польшу.
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На границе Польши задержали украинца, перевозившего мигрантов из Ирака
В Польше на границе с Украиной и недалеко от границы с Беларусью задержали украинца.
- Он перевозил в грузовом микроавтобусе 27 нелегальных мигрантов из Ирака.
- Инцидент произошел 17 октября около Радзивилува.
Для тайной транспортировки людей украинец использовал автомобиль с маркировкой популярной курьерской компании.
Украинец тайком перевозил иракцев в Польшу / Фото польских пограничников
В микроавтобусе были 27 нелегальных мигрантов / Фото польских пограничников
Водитель использовал бус известной курьерской службы / Фото польских пограничников
Коротко о проблеме Польши с мигрантами с Ближнего Востока
- Только 16 октября в Польше зафиксировали 524 попытки нелегального пересечения границы со стороны Беларуси. Всего в октябре таких было уже как минимум 10 тысяч.
- В начале сентября Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью. А все потому, что режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко использует мигрантов в гибридных атаках на страны ЕС.