Десятки пострадавших, много повреждений: каковы последствия массированной атаки БпЛА по Днепру

Массированная атака БпЛА по Днепру привела к трагическим последствиям. В городе погибли три человека, среди них –ребенок. Есть много пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака и ГСЧС Украины. Спасатели показали фото последствий.

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Какие последствия атаки на Днепр

По данным ОВА, всего в воздушном пространстве Днепропетровской области силы ПВО уничтожили 10 беспилотников. В результате атаки по областному центру погибли три человека, среди них оказался и ребенок. Количество пострадавших возросло до 30.

Из них – по меньшей мере 5 детей. Сейчас под наблюдением врачей в медучреждениях остаются 16 пациентов. Один – в тяжелом состоянии. Согласно обнародованной информации, в городе изуродованы с десяток многоквартирных домов и столько же – частных.

Повреждены корпус учебного заведения, общежитие, гимназия. А еще – пищевое предприятие, почта, типография, админздание, магазины, почти полтора десятка авто,

– говорится в сообщении.

В Днепре есть разрушения из-за атаки / Фото ГСЧС Днепропетровской области

В ГСЧС сообщили, что из-за атаки беспилотников в городе возникло несколько пожаров. Сейчас все они ликвидированы. К работам были привлечены 173 спасателя и 37 единиц техники ГСЧС.

Последствия обстрела Днепра / Фото ОВА

Напомним, мониторинговые каналы сообщали, что всего за 15 минут атаки в Днепре слышали по меньшей мере 10 взрывов.