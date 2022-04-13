Десятки самолетов российских олигархов застряли в ОАЭ из-за санкций, – СМИ

Российские олигархи пытались спасти свои самолеты от санкций в Европе. Они переправили их в Дубаи. Но и там больше не могут ими пользоваться.

В аэропорту Дубаи насчитали с десяток частных самолетов, связанных с Россией, которые находятся там по несколько дней. Прилетев в столицу ОАЭ, они пока не могут взлететь на воздух.

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Подсанкционные россияне выбрали Дубаи, ведь ОАЭ не наложили на них санкции. Поэтому сюда они перегнали свои самолеты и яхты.

Спутниковые снимки и данные радаров свидетельствуют, что в Дубае находится самолет Boeing 787 Dreamliner российского олигарха Романа Абрамовича. Этот самолет оценивается в 250 миллионов долларов. Где-то рядом есть и Gulfstream G650ER магната Виктора Рашникова. А также Embraer SA Михаила Гуцериева. И даже Bombardier BD700 Global Express Аркадия Ротенберга – близкого друга и партнера российского диктатора Владимира Путина по дзюдо. Всех их объединяет, что они попали под санкции США и Евросоюза.

Покинуть Дубаи эти самолеты не могут из-за этого, что США и ЕС запретили компаниям их страховать или предлагать такие услуги, как управление флотом, ремонт и техническое обслуживание. Большинство самолетов, принадлежащих россиянам, застрахованы лондонскими фирмами и управляются европейскими компаниями, которым теперь придется пересмотреть свои коммерческие отношения с россиянами.

Производитель самолетов Boeing заявил, что не будет обслуживать любые самолеты, которые связаны с россиянами, находящимися под санкциями. Это означает, что такие самолеты больше не могут считаться пригодными к полетам.

По данным исследовательской фирмы WINGX, по состоянию на 6 апреля в аэропортах Дубая было припарковано 30 частных самолетов, которые базировались в России. Большинство из них более семи дней. WINGX определяет базу самолета как страну, откуда самолет летал больше всего за год, а не место, где он зарегистрирован.

Стоит добавить, что один день парковки самолета в международном аэропорту Аль-Мактум в Дубае обходится в тысячу долларов.

По данным WINGX, другие воздушные пространства, которые остаются открытыми для россиян, также имеют частные самолеты. В Стамбуле их 54, шесть из которых имеют базу в России. Еще два связанных с Россией частных самолета находятся в Тбилиси.

Продать свои самолеты российские олигархи тоже не могут. Ведь мало кто хочет сейчас иметь с ними дело из-за угрозы санкций.