В аеропорті Дубаї нарахували з десяток приватних літаків, пов'язаних з Росією, які перебувають там по декілька днів. Прилетівши в столицю ОАЕ, вони поки не можуть злетіти в повітря.

Варте уваги Європол почав операцію "Оскар" для відлову російських активів, які підпадають під санкції

Підсанкційні росіяни обрали Дубаї, адже ОАЕ не наклали на них санкції. Тож суди вони перегнали свої літаки та яхти.

Супутникові знімки та дані радарів засвідчують, що в Дубаї перебуває літак Boeing 787 Dreamliner російського олігарха Романа Абрамовича. Цей літак оцінюється у 250 мільйонів доларів. Десь поруч є і Gulfstream G650ER магната Віктора Рашнікова. А також Embraer SA Михайла Гуцерієва. І навіть Bombardier BD700 Global Express Аркадія Ротенберга – близького друга та партнера російського диктатора Володимира Путіна по дзюдо. Всіх їх об'єднує, що вони потрапили під санкції США та Євросоюзу.

Покинути Дубаї ці літаки не можуть через це, що США та ЄС заборонили компаніям їх страхувати або пропонувати такі послуги, як управління флотом, ремонт і технічне обслуговування. Більшість літаків, що належать росіянам, застраховані лондонськими фірмами та управляються європейськими компаніями, яким тепер доведеться переглянути свої комерційні відносини з росіянами.

Виробник літаків Boeing заявив, що не буде обслуговувати будь-які літаки, які пов'язані з росіянами, що перебувають під санкціями. Це означає, що такі літаки більше не можуть вважатися придатними до польотів.

За даними дослідницької фірми WINGX, станом на 6 квітня в аеропортах Дубая було припарковано 30 приватних літаків, які базувалися в Росії. Більшість із них понад сім днів. WINGX визначає базу літака як країну, звідки літак літав найбільше за рік, а не місце, де він зареєстрований.

Варто додати, що один день паркування літака в міжнародному аеропорті Аль-Мактум в Дубаї обходиться в тисячу доларів.

За даними WINGX, інші повітряні простори, які залишаються відкритими для росіян, також мають приватні літаки. У Стамбулі їх 54, шість з яких мають базу в Росії. Ще два пов’язаних з Росією приватних літаки перебувають в Тбілісі.

Продати свої літаки російські олігархи теж не можуть. Адже мало хто хоче зараз мати з ними справу через загрозу санкцій.