Десятки стран призвали талибов позволить всем желающим покинуть Афганистан
Источник:"Европейская правда"
Боевики движения "Талибан" 15 августа захватили власть в Афганистане. Цивилизованный мир уже отреагировал на эти события и призвал разрешить всем иностранным гражданам покинуть страну.
С соответствующим заявлением выступили около 70 государств, среди которых Украина. Документ обнародовали в понедельник, 16 августа, на сайте внешнеполитического ведомства Евросоюза.
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Призываем все стороны уважать и содействовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, которые готовы покинуть страну,
– говорится в призыве.
Отмечается также, что "те, кто имеют полномочия и власть по всему Афганистану, несут ответственность за защиту человеческой жизни и собственности, а также за немедленное восстановление безопасности и общественного порядка".
Афганцам и иностранным гражданам, желающим выехать, должно быть разрешено это сделать; дороги, аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми, и необходимо поддерживать спокойствие,
– добавили в заявлении.
- Через несколько часов после этого экстремисты заявили, что война в стране закончилась.
Обострение в Афганистане
- Джо Байден принял решение вывести из Афганистана американских военных. Они должны покинуть территорию страны до 11 сентября 2021 года.
- Между тем талибы начали брать новые территории под свой контроль. Они прибегали к различным зверствам, вроде казни военных, которые уже сдались.
- Сейчас под контролем боевиков находятся все пограничные переходы: покинуть страну можно только на самолетах аэропорта Кабула.
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