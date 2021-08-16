Десятки стран призвали талибов позволить всем желающим покинуть Афганистан

Боевики движения "Талибан" 15 августа захватили власть в Афганистане. Цивилизованный мир уже отреагировал на эти события и призвал разрешить всем иностранным гражданам покинуть страну.

С соответствующим заявлением выступили около 70 государств, среди которых Украина. Документ обнародовали в понедельник, 16 августа, на сайте внешнеполитического ведомства Евросоюза.

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Призываем все стороны уважать и содействовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, которые готовы покинуть страну,

– говорится в призыве.

Отмечается также, что "те, кто имеют полномочия и власть по всему Афганистану, несут ответственность за защиту человеческой жизни и собственности, а также за немедленное восстановление безопасности и общественного порядка".

Афганцам и иностранным гражданам, желающим выехать, должно быть разрешено это сделать; дороги, аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми, и необходимо поддерживать спокойствие,

– добавили в заявлении.

Через несколько часов после этого экстремисты заявили, что война в стране закончилась.

Обострение в Афганистане

Джо Байден принял решение вывести из Афганистана американских военных. Они должны покинуть территорию страны до 11 сентября 2021 года.

Между тем талибы начали брать новые территории под свой контроль. Они прибегали к различным зверствам, вроде казни военных, которые уже сдались.

Сейчас под контролем боевиков находятся все пограничные переходы: покинуть страну можно только на самолетах аэропорта Кабула.

Боевики движения "Талибан" 15 августа захватили столицу Афганистана – Кабул.

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