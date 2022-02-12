С чем связана подобная риторика Лукашенко и почему он регулярно вспоминает Украину – сайту 24 канала рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

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Заявления Лукашенко в отношении Украины

После того как Лукашенко заявил, что якобы он вместе с Путиным разработал план операции ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности – 24 канал) в Казахстане, подобное продолжение военно-политической риторики в исполнении белорусского диктатора следовало ожидать,

– сказал Магда.

По его словам, заявления Лукашенко относительно Украины "стали следующим звеном в этой цепочке вербального милитаризма".

В то же время эксперт не удивлен. Он подчеркнул, что вся публичная риторика Лукашенко "безвозвратно вошла в кремлевское русло" еще в августе – сентябре позапрошлого года.

Риторика Лукашенко изменилась еще в 2020 году / Фото Getty Images

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Лукашенко диктуют правила игры

Евгений Магда пояснил, что Александр Лукашенко в настоящее время находится "в московском обозе".

Политические обязательства, наложенные Путиным, диктуют минскому деспоту соответствующие правила игры. Следовательно, как только российский руководитель дергает белорусского усача за усы, последний выдает на-гору очередное вражеское заявление в наш адрес,

– отметил эксперт.

Лукашенко получает сигналы из Москвы / Фото Getty Images

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции

Последние заявления Лукашенко относительно Украины:

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