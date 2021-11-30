На дестабилизацию в Украине работают 7 000 работников российских спецслужб, - СБУ
Источник:"Свобода слова" на ICTV
По подсчетам Службы безопасности Украины, около 7 тысяч работников российских спецслужб работают на дестабилизацию ситуации в Украине. В частности, речь идет о работе ботоферм.
Данные по количеству работающих против Украины российских спецслужб озвучил руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.
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Работа спецслужб России против Украины
Руководитель департамента кибербезопасности рассказал, что в общей сложности по подсчетам около 7 тысяч сотрудников спецслужб работают с территории России против Украины.
Он отметил, что с начала 2021 года возглавляемый им департамент заблокировал 15 разветвленных сетей антиукраинских интернет-агитаторов, прекратил деятельность около 20 ботоферм мощностью более 150 тысяч аккаунтов.
Это якобы 150 тысяч человек, которые что-то комментируют, репостят, пишут и дают оценку событиям. Нами была проведена беспрецедентная спецоперация против хакерской группы "Армагедон", штатно находившейся в ФСБ России и действовавшей с территории оккупированного Крыма,
– рассказал Илья Витюк.
Работа спецслужб России
- Обычная форма агрессии – это не единственная война, которую Россия ведет против Украины. Именно поэтому она получила название гибридной войны.
- В частности, в этом направлении Россия активно применяет собственную пропаганду. Например, на оккупированных ею территориях она рассказывает местным об "агрессии Украины".
- На свободных территориях Украины через соцсети Россия также "работает" с гражданами Украины – призывая к нарушению конституционного строя, распространяя фейки о вакцинации и так далее.