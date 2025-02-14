Чтоб вывезти войну, создали лучшее подразделение, – кампания "Вселенная Третьей штурмовой"

Андрей Билецкий приглашает во Вселенную Третьей штурмовой, "бронированные" рексы уничтожают пехоту в ближнем бою, инженерка программирует дроны, пилоты выискивают и бьют по вражеским "располагам".

Стилизованные под аниме борды на улицах и в метро – часть новой рекламной кампании подразделения, которое всегда удивляет креативным подходом к коммуникациям, информирует 24 Канал. Кампания сошлась во времени с периодом максимального масштабирования бригады и символизирует ее рост. "Тройка" – больше, чем подразделение, это Вселенная неравнодушных, где каждый человек найдет себе место.

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Рекламная кампания называется "Вселенная Третьей штурмовой" и полностью сгенерирована искусственным интеллектом (ИИ). В начале года бригада опубликовала видеоролик, в котором изобразила российских оккупантов зомби, которые совершают военные преступления, бродят по нашим улицам, фотографируются на фоне руин, врываются в дома, играют в "S.T.A.L.K.E.R.2" и читают новости о переговорах, что будут "уже завтра".



"Тройка" – больше, чем подразделение / Скриншот из видео "Вселенная Третьей штурмовой"

В видеоролике, как и на поле боя, российскую нечисть обратно в ад отправляет мотивированная украинская молодежь, что устала быть свидетелем зла, вместо этого присоединилась к исторической борьбе против него. Авиация, пехота, инженеры, пилоты БпЛА и даже обычные украинцы, которые просто поддерживают войско донатом, все это – вселенная неравнодушных, часть движа Третьей штурмовой. Несмотря на усталость и новости, мы должны продолжать борьбу, чтобы не пришлось прятаться от россиян в собственных квартирах.

Ролик пришелся аудитории по душе и собрал немало просмотров в соцсетях. Пользователи сразу нашли в архивах фрагмент интервью Билецкого, в котором тот дискутировал об аниме, которое всегда будут смотреть, потому что это – выдающийся японский продукт. Годы спустя и сам стал героем этой субкультуры.

Видео разожгло дискуссию, действительно ли ИИ способен создать настолько качественную анимацию? В бригаде на это отвечают: идея и ее воплощение – работа команды, в то время, как ИИ – не более, чем инструмент. Самый дешевый, самый быстрый и простой в супер динамичных условиях войны. Авторы кампании не разделяют скепсиса, относительно способности ИИ нивелировать творчество художников: этот инструмент беспомощен без идеи, сюжета и визуала, детально проработанного в воображении художника.

История не оживет, если попросить ИИ нарисовать аниме с зомби. Когда история начинается с головы, а благодаря ИИ воплощается, – это работа другого плана. Одно из наших открытий во время работы над этой рекламной кампанией – художник никуда не денется, а высококлассный художник наоборот еще больше будет в цене, ведь наплодится куча "промтеров", способных только писать команды для ИИ и генерировать им низкокачественную дичь,

– рассказали в пресс-службе.

"Вывози во Вселенной Третьей штурмовой" / Фото баннера в киевской подземке

Визуальный стиль японской анимации для медиакампании выбрали для привлечения внимания молодежи. Предыдущие кампании Третья штурмовая выполняла в стиле экшн и pin-up. Фишкой летней рекламы было отсутствие на бордах оружия – военную службу рекламировали постерами со звездным небом, шезлонгом на пляже или дружескими посиделками у костра. Теперь внимание потенциальных рекрутов привлекают узнаваемой яркой графикой и выразительными персонажами. Служба в Третьей штурмовой – такая же "разножанровая", как и аниме. Здесь ты можешь стать, кем захочешь: вывозить на бронетехнике, собирать дроны, уничтожать врага с неба, тренировать новобранцев и т.д.



Служба в Третьей штурмовой такая же "разножанровая", как и аниме / Скриншот из видео "Вселенная Третьей штурмовой"

Отвечая на наш вопрос о целевой аудитории "Вселенной Третьей штурмовой", в бригаде сказали, что в создании промокампаний отталкиваются не от рынка или ЦА, а от собственной миссии: "Мы формируем свой образ и призываем людей разделить наш путь. Мы, как песняры, рассказываем, каким будет этот путь и кем на нем будешь ты. Общая черта всех наших рекламных кампаний – предлагаем присоединиться к приключению. Да, опасному, но увлекательному и необходимому, потому что война уже пришла и нам надо как-то вывозить. Поэтому мы создали подразделение, где это делать лучше, эффективно и комфортно, потому что здесь – твои единомышленники".

Главным критерием оценки рекламных кампаний является количество заявок и визитеров в рекрут-центры, работающих во Львове, Киеве, Днепре и Одессе. Эта кампания только стартовала, поэтому цифр в подразделении пока не называют, но предыдущие генерировали до 200 заявок в день. По мнению Андрея Билецкого, секрет успеха – не в ярких бордах, а в том, что реклама соответствует реальному духу и атмосфере в бригаде, отражает ее ценности.

Мы – не кадровая бригада. Наши стартовые возможности (в начале полномасштабной войны – 24 Канал) были на порядок хуже, чем у многих. Ты можешь плохой продукт один раз продать. То, что бригада даже в таких условиях ежемесячно прирастает численно, – это не о рекламе, а о понимании людей, куда они идут,

– комментировал комбриг в интервью YouTube-каналу Pressing.

Собственно и нынешняя кампания "Вселенная Третьей штурмовой" вполне отражает внутренние процессы в подразделении. Как пишут СМИ, вскоре бригада расширится до корпуса. В прошлом году "Тройка" запустила собственную FPV-школу KillHouse.academy в Киеве, Черкассах, Одессе. На днях заработала и первая мобильная FPV-школа. Бригада масштабирует учебные проекты, в частности "Тестовая неделя" – теперь бесплатная подготовка для гражданских доступна не только жителям Киева, но и Львова и Днепра. Сейчас бригада приглашает на службу добровольцев, медиков, технарей, специалистов для работы в патронатной службе – вариантов быть полезным множество.



Мобильная FPV-школа Третьей штурмовой / Скриншот из видео

Большое внимание в конце 2024-го привлекли милитарно-культурные проекты "Тройки" – музыкальный альбом и концерт "Эпоха", которые тематически и во времени совпали с промокампанией "Я люблю Третью штурмовую". Много коллабораций и новых форматов фандрейзинга обещает и "Вселенная Третьей штурмовой". Например, на днях бригада выпустила лимитированную серию футболок вместе с производителем тактической одежды M-TAC.

"Коллаборации точно будут. И в плоскости более физической – вещи, которых можно коснуться. Если совсем прозрачно намекнуть, то и вещи, которые можно будет попробовать на вкус", – анонсировали в пресс-службе.