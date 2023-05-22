Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он проанализировал, какие попадания произошли в Днепре и чем были нанесены удары.

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Россияне понимают, что ПВО Киева не пробить, поэтому тратят ракеты для попаданий по другим городам, в том числе и по Днепру – следующему крупному городу.

Сверхзвуковые ракеты

Учитывая, что в воздухе находились три самолета Ту-22М3, так что они могли сбросить на город около 6 ракет, 5 ракет попали. Вероятно, в районе Днепра еще нет такой ПВО, чтобы сбивать подобные ракеты. Ведь Х-22 – это сверхзвуковая ракета, скорость которой превышает число трех махов, однин примерно соответствует скорости звука.

Боевая часть Х-22 весит около одной тонны.

Мощная ракета от нее не спасет правило двух стен. Как только услышите, что взлетает Ту22-М3, однозначно нужно идти в подземное укрытие,

– подчеркнул Свитан.

Он предположил, что одна из ракет могла упасть в неопределенном месте, ведь их возраст уже более 40-50 лет, и вряд ли они смогут все доходить до целей. Ими уже усыпано все дно Черного моря, ведь их запускают также из водных ракетоносителей.

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Чем еще бил враг по Днепру

Украинский Генштаб сообщил, что над Днепром также были уничтожены 4 ракеты. Свитан предположил, что говорится о Х-101. Их сбивает практически любая украинская система ПВО. Также были уничтожены все 20 дронов-камикадзе. Две баллистические ракеты "Искандер", вероятно, прошли. Также, вероятно, попали в цель пять ракет С-300.

Учитывая повреждения, к которым привели попадание, полковник в запасе пришел к выводу, что россияне могли бить по объектам с большой площадью, аэродромам, местам сосредоточения и тому подобное.

Поэтому Украине следует увеличивать количество зенитно-ракетных комплексов и плотность ПВО.

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