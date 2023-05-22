Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він проаналізував, які влучання відбулися в Дніпрі та якою зброєю було завдано ударів.
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Росіяни розуміють, що ППО Києва не пробити, тому витрачають ракети для влучань по інших містах, зокрема і по Дніпру – наступному великому місту.
Надзвукові ракети
Зважаючи на те, що в повітрі перебувало три літаки Ту-22М3, отже вони могли скинути на місто близько 6 ракет, 5 ракет влучили. Імовірно, в районі Дніпра ще немає такої ППО, аби збивати подібні ракети. Адже Х-22 – це надзвукова ракета, швидкість якої перевищує число трьох махів, один приблизно відповідає швидкості звуку.
Бойова частина Х-22 має вагу близько однієї тонни.
Потужна ракета, від неї не врятує правило двох стін. Як тільки почуєте, що злітає Ту22-М3, однозначно потрібно йти в підземне укриття,
– наголосив Світан.
Він припустив, що одна з ракет могла впасти у невизначеному місці, адже їхній вік уже понад 40 – 50 років, і навряд вони зможуть всі доходити до цілей. Ними вже усипане все дно Чорного моря, адже їх запускають також із водних ракетоносіїв.
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Чим ще бив ворог по Дніпру
Український Генштаб повідомив, що над Дніпром також було знищено 4 ракети. Світан припустив, що мовиться про Х-101. Їх збиває практично будь-яка українська система ППО. Також було знищено всі 20 дронів-камікадзе. Натомість дві балістичні ракети "Іскандер", імовірно, пройшли. Також, певно, влучили в ціль п'ять ракет С-300.
Зважаючи на пошкодження, до яких призвели влучання, полковник в запасі дійшов висновку, що росіяни могли бити по об'єктах з великою площею, аеродромах, місцях зосередження тощо.
Тож, Україні варто збільшувати кількість зенітно-ракетних комплексів та щільність ППО.
Що відомо про обстріл Дніпра 22 травня
- Внаслідок обстрілів у Дніпрі поранений 27-річний чоловік, він перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості. В області внаслідок падіння уламків дрона та ракети постраждало 7 людей.
- В місті було пошкоджено декілька будівель рятувального підрозділу, знищено понад 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки пошкоджені. Влучання також було у приватне підприємство. Загалом понівечені 3 будівлі. В області руйнувань зазнали 3 приватні будинки, 9 багатоквартирних будівель, дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Потрощені 6 авто.
- Наталя Гуменюк зауважила, що прорахувати мету та цілі ворога надзвичайно складно. Дніпропетровський напрямок зараз противник вимірює на вразливість та захищеність.