"Были не в своей стихии": боец "Артана" поделился интересными деталями освобождения Змеиного

Бойцы ГУР летом 2022 года освободили остров Змеиный. Это стало большим и очень важным достижением украинских военных. Несмотря на постоянные обстрелы россиян, им удалось выполнить боевую задачу.

Спецназовец подразделения "Артан" ГУР МО с позывным "Донбасс" рассказал 24 Каналу, что одной из самых значимых для него операций является освобождение острова Змеиный. Для этого было привлечено много личного состава и техники.

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Детали освобождения острова Змеиный

Военный отметил, что было необычно выполнять боевую задачу на острове и плыть туда, а не ехать по суше.

На скоростном катере до острова Змеиный было добираться долго. Я понимал, если что-то случится, то придется плыть со всем снаряжением. Конечно, мы тренируемся его сбрасывать, но вода есть вода – это не наша стихия,

– подчеркнул он.

Спецназовец отметил, что во всех подразделениях ГУР руководство очень серьезно подходит к планированию операций.

Я считаю, то, что мы своих не бросаем является самым важным. Ни в одной ситуации такого не было,

– сказал военнослужащий с позывным "Донбасс".

По его словам, на острове Змеиный было довольно комфортно, ведь военные не всегда выполняют боевые задачи в таких красивых местах. Однако россияне регулярно атаковали КАБами.

Стоит добавить, что бойцы ГУР, которые принимали участие в освобождении острова Змеиный, провели 28 часов в открытом море на резиновой лодке после того, как шторм перевернул их моторную лодку. Несмотря на сложные условия, спецназовцы смогли разминировать остров, собрать важные документы врага и поднять украинский флаг.