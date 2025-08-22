Об этом сообщила ведущая Дарья Трунова в эфире 24 Канала. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции отметил, что Турция уже выразила готовность поддерживать безопасность в Черном море.

В то же время, по его словам, настоящие гарантии должны действовать по принципу, подобным 5 Статьи НАТО.

"Именно на такой результат мы должны выйти. Чтобы была абсолютно четкая архитектура – какие страны помогают на земле, которые работают для безопасности неба, которые гарантируют безопасность на море. Также это вопрос финансирования армии – именно такой численности и качества украинской армии, которая будет защитой для Украины. Во многом все это базируется на взаимодействии с партнерами и НАТО, которое уже достигнуто. Украинская армия в целом, наша инфраструктура обороны и безопасности очень серьезно интегрированы в систему Альянса", – сказал Владимир Зеленский.

Генсекретарь Альянса Марк Рютте отметил, что эти гарантии безопасности не должны стать аналогом Минских договоренностей или Будапештского меморандума. Ведь если они не работали тогда, не сработают и сейчас.

По его мнению, гарантии должны быть такими, чтобы Владимир Путин, даже после окончания войны, не осмелился нарушать суверенитет Украины. Поэтому они должны быть действительно прочными. Ключевым также является то, что Соединенные Штаты будут участвовать в формировании соглашения о гарантиях безопасности.

Мы договорились, что будет два слоя. На первом слое будет, собственно, установления мирного соглашения или прекращения огня, или сочетание того и другого. Поэтому первый слой будет для того, чтобы Вооруженные силы Украины были максимально усиленными – чтобы они могли выдержать любые трудности. И второй слой – это то, что предоставят Соединенные Штаты и Европа. Над этим мы, собственно, работаем,

– сказал Марк Рютте.

Рютте сообщил, что страны НАТО за последний месяц закупили в США военную помощь для Украины на сумму 1,5 млрд долларов. Она включает разнообразное оборудование – от средств ПВО и оружия до боеприпасов.

По словам Зеленского, такая помощь должна продолжаться минимум на уровне 1 миллиардов долларов в месяц.

Сейчас уже работает программа PURL. Она очень сильная. Программа позволяет покупать американское оружие за средства партнеров. В этой программе уже 1,5 миллиардов долларов от наших европейских партнеров. Вскоре присоединяются новые участники. Спасибо каждому,

– сказал президент Украины.

Он добавил, что это позволяет Украине покупать в США новейшее оружие.

Путин не стремится завершить войну

Рютте пообещал, что страны НАТО и в дальнейшем будут поддерживать Украину и финансировать ее армию – и делать это даже после войны, чтобы предотвратить повторение российской агрессии в Европе.

Зеленский отметил, что именно Дональд Трамп ведет диалог с Владимиром Путиным и может остановить войну. Он добавил, что готов к любому формату переговоров, но не верит, что Путин действительно стремится завершить войну. По его словам, российский президент лишь стремится отсрочить время, чтобы США не ввели новые санкции.

Делает все, чтобы Соединенные Штаты Америки не давили тем давлением, который у США есть. Вот что делает Россия, ее желание точно не изменилось. Приезд в Вашингтон продемонстрировал единство Европы. За одни сутки собрались крупнейшие страны, которые помогают нам и которые являются странами Европы – поддерживающих Украину,

– сказал Зеленский.

Президент также добавил, что россияне пытаются создать условия, чтобы встреча не состоялась. Россия не хочет завершения войны, а сама встреча является одним из ключевых компонентов процесса ее завершения. Поэтому враг будет искать возможности оттянуть этот процесс – и США должны минимизировать такие шансы.

Зеленский объяснил, что сейчас необходимо сделать все возможное, чтобы Россия не могла избегать встречи. Он и Рютте подчеркнули, что встреча в Белом доме с участием Трампа показала единство Европы и США. Это ключевой сигнал того, что существует политическая воля для завершения войны.

В завершение пресс-конференции зарубежные журналисты спросили Марка Рютте о случае, когда российский "Шахед" вторгся на территорию Польши, но 5 Статья НАТО не сработала. На это он ответил, что страны НАТО передали Польше сигнал.

