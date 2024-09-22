Воспитанников Сумского дома ребенка эвакуируют в безопасные регионы, – ОВА

Из-за ситуации в Сумской области воспитанников Сумского дома ребенка эвакуируют из заведения. Их перевезут в безопасные регионы.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. Соответствующее решение приняли на заседании Совета обороны Сумской области.

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Что известно об эвакуации воспитанников Сумского дома ребенка

Как сообщила заместитель начальника Сумской ОВА Елена Бойко, сейчас в Сумском доме ребенка находится 20 детей, среди которых есть дети до одного года. Также 3 детей нуждаются в постоянной медицинской помощи.

Учитывая ситуацию с безопасностью, которая сложилась в последнее время в Сумской области, было принято решение перевести малышей в безопасные регионы. Сейчас областной военной администрацией совместно с коллегами из других областей найдены такие места,

– говорится в заметке.

Сейчас, как отметили в ОВА, в эти места выезжает комиссия, чтобы убедиться, что условия, в которых будут находиться дети Сумской области, являются достойными и соответствуют всем государственным стандартам. После этого дети будут эвакуированы.