В Запорожье двоих детей унесло от берега течением на надуваемом матрасе: их спасли
- В Запорожье двух детей унесло на матрасе по Днепру, их спасла спасательная-водолазная служба.
- С начала 2025 года на водоемах страны погибли 480 человек, из них 44 ребенка.
В Запорожье двух детей отнесло на матрасе далеко от берега по Днепру. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать трагедии.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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Что произошло на водоеме в Запорожье?
Двух детей, 2011 и 2012 года рождения, спасли на пляже "Правобережный" в Запорожье. Их на надувном матрасе отнесло по Днепру. Работники спасательно-водолазной службы вовремя прибыли на помощь.
К спасению привлекались работники Запорожской городской спасательно-водолазной службы. Они вытащили детей из воды. Подразделения ГСЧС не привлекались.
На фоне сезона отдыха на водоемах, спасатели поделились страшной статистикой. В последнее время фиксируется все больше трагических случаев на воде. Последние инциденты произошли в Черкасской, Харьковской и Волынской областях.
В общем статистика смертей на воде продолжает поражать. Только за последние сутки погибли 4 человека,
– говорится в сообщении.
В целом, по данным ГСЧС, с начала 2025 года на водоемах страны погибли уже 480 человек, среди них 44 – дети.
Обратите внимание! Спасатели призывают быть осторожными, не оставлять детей без присмотра и соблюдать правила безопасности у воды.
Ранее сообщалось, что в Журавлевском гидропарке в Харькове во время купания утонул 8-летний мальчик. Его тело нашли водолазы на следующий день.