Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что к принудительной эвакуации власти вынуждены прибегнуть из-за ситуации с безопасностью в регионе. Ведь оккупанты ежедневно авиабомбами уничтожает города и села общин.
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Что известно об эвакуации детей в Донецкой области
Глава Донецкой ОВА рассказал, что они решили принудительно эвакуировать детей с родителями или другими законными представителями из:
- Новогродовки,
- сел Мариновка, Михайловка, Лесовка, Луч, Московское, Балаган, Николаевка, Миролюбовка, Малиновка и поселка Новоэкономическое Гродовской территориальной громады,
- Полтавки Ильиновской территориальной общины.
Также власти должны вывезти одного ребенка из села Островское. Ведь об этом ходатайствовал руководитель Кураховской военной администрации.
Всего из четырех громад должны эвакуировать в более безопасные регионы Украины 744 ребенка с их семьями,
– заявил глава ОВА.
Вадим Филашкин добавил, что детей будут вывозить на бронированных автомобилях, ведь страна-агрессор там активно применяет FPV дроны.
Кстати, оккупанты пытаются давить возле Торецкого Донецкой области. Поэтому оттуда также эвакуируют людей.