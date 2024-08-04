Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, що до примусової евакуації влада змушена вдатись через безпекову ситуацію в регіоні. Адже окупанти щодня авіабомбами нищить міста та села громад.

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Що відомо про евакуацію дітей на Донеччині

Глава Донецької ОВА розповів, що вони вирішили примусово евакуювати дітей з батьками або іншими законними представниками з:

Новогродівки,

сіл Маринівка, Михайлівка, Лісівка, Промінь, Московське, Балаган, Миколаївка, Миролюбівка, Малинівка та селища Новоекономічне Гродівської територіальної громади,

Полтавки Іллінівської територіальної громади.

Також влада має вивезти одну дитину з села Острівське. Адже про це клопотав керівник Курахівської військової адміністрації.

Всього з чотирьох громад маємо евакуювати до більш безпечних регіонів України 744 дитини з їх родинами,

– заявив глава ОВА.

Вадим Філашкін додав, що дітей вивозитимуть на броньованих автомобілях, адже країна-агресор там активно застосовує FPV дрони.

До речі, окупанти намагаються тиснути біля Торецького Донецької області. Тож звідти також евакуюють людей.