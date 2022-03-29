Дети, которых просто подбирали по дороге у трупов их родителей, – Зеленский в парламенте Дании

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с специальной речью к парламенту Дании. Это произошло во вторник, 29 марта.

Глава государства заявил, что Россия уже выпустила более 1000 ракет по территории Украины за чуть больше месяца. Он также упомянул об обстреле Николаева. Пока известно о 7 жертвах.

Обратите внимание Важная консолидация, – Кличко рассказал о встрече с Главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом

Обращение Зеленского к парламенту Дании

Президент Украины заявил, что более 10 миллионов человек покинули свои дома, почти 4 миллиона из них уехали за границу. Зеленский подчеркнул, что вместе с переселенцами в Европе и западных регионах Украины есть дети.

Дети, которых просто подбирали по дороге возле трупов их родителей,

– сказал лидер Украины.

Зеленский также подчеркнул, что оккупанты убивали даже тех людей, которые просто пытались спасти свои жизни.

Германия не верила в Украину: смотрите видео