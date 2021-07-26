Антисанитария и грязная посуда: дети, которые отравились на Прикарпатье, об условиях в гостинице

Вместо отдыха 16 детей, приехавших на спортивные сборы в Ивано-Франковскую область, оказались на больничных койках. С ними были госпитализированы двое взрослых. Юные пациенты рассказали, что их ждало в отеле сразу после приезда.

Из более чем 200 детей, которые приехали на спортивные сборы, 70 – из Черниговской области. С ними на Прикарпатье прибыли 10 тренеров и родителей.

Ранее Приехали на спортивные сборы: на Ивано-Франковщине отравились 16 детей

В Чернигове детей ждали с осмотром врачи

23 июля домой вернулись только 42 человека, остальным придется еще долечиться. В Чернигове юных спортсменов, отдых которых не сложился, ждали на осмотр врачи.

На данный момент не понятна природа этого отравления, поэтому лучше перестраховаться и сделать соответствующие действия,

– сказал начальник управления семьи, молодежи и спорта Черниговского горсовета Андрей Дериземля.

Чиновник рассказал, что собрание организовывала Винницкая Федерация тхэквондо. Они должны были продолжаться с 7 по 27 июля в Яблунице в гостинице "Таємниці Карпат".

Родители жалуются на равнодушие персонала

В больницу с острым гастроэнтероколитом попали 16 детей и 2 взрослых, среди них тренер и его восемь воспитанников – именно с Черниговщины.

Я не знаю, что сделать от себя. Я сейчас забираю четырех детей с собой. Наша вся команда едет домой. Отравилось 40 детей и взрослых. Детей едва живыми выносили в карету скорой помощи. Никто ничего не делает,

– рассказала мать пострадавшего ребенка Дарья Рудник.

Причину отравления должны установить результаты анализов. "Таємницею Карпат" уже занялась Госпродпотребслужба. Оказалось, что заведение не имело необходимых разрешительных документов, чтобы принимать детей. Нарушений насчитали 62. Для расследования заведение закрыли на 10 дней.

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В комплексе – проблемы с канализацией

Как рассказала журналистам бабушка одного из спортсменов, дети могли отравиться из-за плохо обустроенной канализации.

Я сама сняла видео, сама ходила – там у них был туалет и все это стекало на компот, печенье и вилки. Теперь меня называют провокатором,

– отметила Лариса Савченко.

Тренер Богдан Чигогидзе отметил, что персонал отеля не помогал им. Якобы на контакт вышел работник базы, который обещал решить вопрос с лекарствами и питанием, однако это сделано не было.

Дети рассказали, как они попали в больницу

О своем состоянии рассказала пациентка Яремчанской больницы Екатерина Карета. Девочка говорит, что плохо ей стало ночью. На территории были врачи, которые сделали ей какие-то инъекции, однако это не помогло и пришлось ехать в больницу. Сейчас Екатерине уже лучше.

Вожатая Рузанна Белошицкая отметила: в комплексе была антисанитария, грязным было все: туалеты, комнаты, постель. Она думает, что отравились таки из-за питания.

Посуда была грязной. Нам выносят еду, а официант держит тарелку полностью пальцем своим, без перчаток. В этих перчатках к нам пришли, в этих же перчатках пошли готовить,

– пояснила Рузанна.

Штат в комплексе маленький, поэтому обязанности повара и уборщика, возможно, и не были разделены.

В отеле взяли пробы воды и продуктов

Медики рассказали, что дети поступили в состоянии средней тяжести, однако им стало лучше.

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Коротко о массовом отравлении детей на Прикарпатье:

Отравление произошло в комплексе в селе Яблуница Поляницкого ОТГ.

Всего здесь находились дети и взрослые из Харьковской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Киевской областей.

В больницы попали дети в возрасте от 7 до 13 лет и 2 взрослых.

Правоохранители начали уголовное производство за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней.

Санкция статьи – лишение свободы от 5 до 8 лет.

Специалисты Госпродпотребслужбы взяли в заведении пробы воды, продуктов и готовых блюд. За пределами комплекса дети не питались.