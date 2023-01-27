Дети продавали украшения из бисера на Крещатике и принесли 50 тысяч для ВСУ

Четверо девочек продавали фигурки и украшения из бисера на Крещатике. Все вырученные деньги они передали на дроны ВСУ.

Так, Лаура, Евгения, Анна и Илона продавали фигурки и украшения из бисера на Крещатике. Девочкам удалось собрать 53 177 гривен.

Кстати говоря Дедушка из Ивано-Франковской области, переживший Вторую мировую, отдал все свои сбережения ВСУ

Деньги передали на "Мавики"

Эти средства 27 января девушки принесли в штаб Благотворительного фонда Сергея Притулы. Дети поблагодарили за помощь и предложили стать первыми донорами сбора на "Мавики". Девушки согласились.

Также напомнили, что сбор на 430 дронов продолжается:

ПриватБанк: https://bit.ly/430-mavics

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/2AwsVyDJ6Q

Пополнение карты в гривне: 5168742063537207



Девочки собрали 50 тысяч на ВСУ / Фото со страницы Фонда Приюты

Залужный пожертвовал миллион долларов на ВСУ

в январе 2023 года Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный пожертвовал на ВСУ миллион долларов. Он получил их по наследству от американца украинского происхождения Григория Степанца.

В пресс-службе ВСУ подтвердили, что Залужный направил все наследство на спецсчет Национального банка Украины для сбора средств на нужды армии. Это подтверждено SWIFT-уведомлением банка от 5 января 2023 года.