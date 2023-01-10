"Путин – лох, наелся блох": в киевском дворе дети оставили "предсказание" на снегу

К сожалению, украинские дети вынуждены переживать все ужасы войны. С другой стороны, они ясно понимают, кто настоящее зло. Речь идет о главе России Владимире Путине.

Именно ему маленькие украинцы решили посвятить маленькое "предсказание". Его лопатами вычистили на снегу на спортивной площадке.

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Продолжение сами знаете

Само послание детей таково: "Путин – лох, наелся блох". Если что, то это не целая фраза. Она имеет логическое продолжение: "... сел под деревом и сдох". Чего ему, как вы понимаете, желают не только взрослые, но и маленькие украинцы.



Дети оставили "послание" Путину / Фото из соцсетей

Чтобы оставить это послание, дети вооружились лопатами. Ими они расчистили снег на спортивной площадке. Так что жители многоэтажек рядом могли увидеть, что хотели дети передать кровавому диктатору.

Как маленькие украинцы оставили "послание" Путину: смотрите видео

Путину таки осталось немного

Об этом ранее рассказал глава ГУР МО Кирилл Буданов. Глава украинской разведки отметил, что в ближайшее время кремлевский диктатор умрет. Причиной этого станет рак, которым он болеет длительное время.

Буданов заметил, что после смерти Путина в России начнется процесс перехода к власти. В то же время, он отметил, что Украина должна победить до момента, когда "бункерный дед" отправится на "концерт Кобзона". Глава ГУР МО также объяснил, откуда взял сведения о состоянии здоровья Путина. Ими поделились источники из окружения главы Кремля.

Когда Украина победит

Буданов также поделился прогнозом по этому поводу. Он скромен в своих рассуждениях, но однозначно не теряет оптимизма. По мнению главы ГУР МО, украинцев ожидают хорошие новости. Это должно произойти во второй половине года или уже ближе к его завершению.

Речь идет о том, что где-то в этом промежутке Украина должна одержать победу. И будет сопровождаться один праздник другим – смертью кровавого диктатора.

В то же время следует понимать, что победа на фронте – только начало. После этого наше государство ожидает ряд интересных процессов. Правда, Буданов решил не уточнять, что он имеет в виду.