Саме йому маленькі українці вирішили присвятити маленьке "передбачення". Його лопатами вичистили на снігу на спортивному майданчику.

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Продовження самі знаєте

Саме послання дітлахів таке: "Путін – лох, наївся блох". Якщо що, то це не ціла фраза. Вона має логічне продовження: "... сів під деревом і здох". Чого йому, як ви розумієте, бажають не лише великі, а й маленькі українці.



Діти залишили "послання" Путіну / Фото з соцмереж

Щоб залишити це "послання", діти озброїлися лопатами. Ними вони розчистили сніг на спортивному майданчику. Тож мешканці багатоповерхівок поруч могли побачити, що хотіли дітлахи передати кривавому диктаторові.

Як маленькі українці залишали "послання" Путіну: дивіться відео

Путіну таки залишилося небагато

Про це раніше розповів глава ГУР МО Кирило Буданов. Очільник української розвідки зауважив, що найближчим часом кремлівський диктатор помре. Причиною цього стане рак, на який він хворіє упродовж тривалого часу.

Буданов зауважив, що після смерті Путіна у Росії розпочнеться процес переходу влади. Водночас він зауважив, що Україна має перемогти до моменту, коли "бункерний дід" відправиться на "концерт Кобзона". Глава ГУР МО також пояснив, звідки взяв відомості про стан здоров'я Путіна. Ними поділилися джерела з оточення глави Кремля.

Коли Україна переможе

Буданов також поділився прогнозом щодо цього. Він скромний у своїх міркуваннях, але однозначно не втрачає оптимізму. На думку глави ГУР МО, на українців очікують хороші новини. Це має статися у другій половині року або вже ближче до його завершення.

Мовиться про те, що десь у цьому проміжку Україна повинна здобути перемогу. І супроводжуватиметься одне свято іншим – смертю кривавого диктатора.

Водночас слід розуміти, що перемога на фронті – лише початок. Після цього на нашу державу очікує низка цікавих процесів. Правда, Буданов вирішив не уточнювати, що він має на увазі.