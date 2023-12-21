В сети распространяют, что дети Умерова – граждане США: что говорят в Минобороны

В медиапространстве распространили информацию, что дети министра обороны Украины Рустема Умерова имеют гражданство США. В Министерстве обороны прокомментировали ситуацию.

В частности, в оборонном ведомстве эту информацию окрестили фейком. 24 Канал рассказывает, что произошло.

Смотрите также Уверен на 100%, что Украина вернет Крым в 2024 году, – Умеров

Основанием для слухов стала опубликованная декларация должностного лица, в которой отмечено, что супруга Умерова вместе с детьми с 2019 года проживает в Штатах. Там они получили документы, удостоверяющие личность.



Данные в декларации Умерова / Скриншот

В Минобороны заявили, что дети Министра являются исключительно гражданами Украины. Местом выдачи документов указано США, поскольку они получили новые украинские документы в посольстве Украины в Штатах.

Украинские паспорта, выданные им после окончания срока действия предыдущих, они получили в Посольстве Украины в США. Именно поэтому в декларации и указано место выдачи документов – США,

– объяснили в ведомстве.

Семья Умерова вынужденно уехала в США

Отмечают, что в 2016 году семья министра обороны Украины была вынуждена выехать за границу из-за покушений и угроз вследствие систематической деятельности Рустема Умерова относительно деоккупации временно оккупированного Крыма.

"С 2014 года Рустем Умеров как делегат Курултая крымскотатарского народа вместе с Лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и представителями Меджлиса выступал на всех международных площадках по нарушениям прав людей в оккупированном Крыму, был вовлечен в процесс освобождения политзаключенных в Крыму".

Декларация Умерова: главное