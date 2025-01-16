В Киеве подростки устроили взрыв на паркинге: родителей привлекли к ответственности

На днях в управление полиции Днепровского района Киева поступило сообщение о взрыве на паркинге. На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденную пластиковую бутылку с остатками вещества, которое, вероятно, стало причиной взрыва.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева. К счастью, обошлось без пострадавших.

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К взрыву причастны несовершеннолетние

Во время проверки полицейские установили, что к инциденту причастны двое 15-летних киевлян. Ребята ради развлечения смешали химические вещества в пластиковой бутылке, которая взорвалась.

Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетними и составили на их родителей протоколы об административных правонарушениях. Речь идет о невыполнении обязанностей по воспитанию детей.

Полиция столицы отмечает, что подобные "развлечения" могут привести к травмированию участников и других граждан. Правоохранители призывают родителей проводить разъяснительные беседы с детьми и контролировать их досуг.

К слову, недавно в Хмельницкой области 12-летний парень провалился под лед. Возвращаясь из школы, он пошел "рыбачить". Крики о помощи услышал случайный прохожий, на место прибыли спасатели. После сложной операции по спасению ребенка, первую помощь ему оказали медики.