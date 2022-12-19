"Благодарю вас, ВСУ победят!": девочка передала воинам трогательное письмо и деньги – ее разыскали
Украинские дети, к сожалению, вынуждены жить в новых реалиях. Они должны проживать счастливые дни детства, вместо этого, как взрослые, всеми методами приближают нашу победу.
Девочка передала бойцам ТрО трогательную записку и 500 гривен
Они становятся волонтерами. Так, все свои сбережения они передают на нужды ВСУ.
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Однажды 126-ю отдельную бригаду территориальной обороны Одессы посетил маленький мальчик. Он принес на позиции военнослужащих загадочный конверт, сделанный своими руками и пошел домой. Впоследствии, когда воины раскрыли это послание, были очень умилены.
Большое спасибо вам! Чтобы вы поскорее вернулись домой! ВСУ победит! Если бы не вы – мы бы уже не были. Большое-большое вам спасибо,
– написал ребенок на листе.
Бойцы ТоО пообещали, что обязательно разыщут автора записки и отблагодарят его. И они разыскали – ею оказалась девочка.
Военнослужащие бригады презентовали девочке мотивационный шеврон бригады и выразили благодарность.
Этот поступок ребенка еще раз доказывает, что от малышей к взрослому, украинцы не безразличны к своей судьбе и судьбе Украины.
8-летний черниговец собрал на авто для ВСУ
Раньше восьмилетний школьник Сергей Мороз пением собрал средства на авто для ВСУ. Он уже передал машину для разведки оперативного командования "Север". Авто обошлось в 261 тысячу гривен. Мальчик пел 25 дней, хоть говорит, что было тяжело, но он старался.
За более 4 месяцев волонтерства Сергей Мороз собрал пением в общей сложности 630 тысяч гривен. Все средства он отдал в поддержку Вооруженных Сил Украины.