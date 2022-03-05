Детки записали видео для спасателей: благодарят их за работу во время войны

Маленькие дети записали для спасателей Кировоградщины видео. Они поблагодарили их за то, что они делают во время войны.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в условиях войны выполняют важную миссию – помогают ликвидировать последствия вражеских атак и способствуют эвакуации населения из мест активных обстрелов.

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Дети записали видео для спасателей

Такую благодарность записали детки для спасателей Кировоградщины, которые помогают эвакуировать людей из населенных пунктов, обстрелянных врагом,

– отметили в ГСЧС.

В ведомстве подчеркнули, что Украину никому не удастся победить. Ведь в стране подрастают такие замечательные украинцы и украиночки.

Дети благодарят спасателей: смотрите видео

Напомним, в городе Ирпень Киевской области спасатели активно помогают местному населению добраться до безопасного места. Враг продолжает атаки.

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