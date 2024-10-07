В Староконстантинове угроза детонации боеприпасов, горожан просят быть в укрытии

В Хмельницкой области предупреждают об угрозе детонации боеприпасов. это никак не связано с утренней атакой "Кинжалами".

В Староконстантинове есть угроза детонации боеприпасов. Местных просят находиться в безопасности.

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Угроза детонации боеприпасов

В Староконстантинове есть угроза детонации боеприпасов. Поэтому местных жителей просят находиться вблизи укрытий.

В городском совете объяснили, что с 10:00 до 11:00 будут проводить работы по обезвреживанию непригодных к использованию боеприпасов. Поэтому там могут быть взрывы, однако они не связаны с вражескими обстрелами.

Об этом также написали в местных группах в фейсбуке.



В Староконстантинове могут быть взрывы / Скриншот 24 Канала

Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью. Обезвреживание непригодных боеприпасов также может представлять потенциальную опасность.