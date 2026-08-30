Склады в городах – большой риск, – командир 1 ОШП высказался по поводу обстрелов Киевщины

В селе Мила под Киевом спасатели устраняют последствия российской дроновой атаки. Там произошел удар по складу с последующей детонацией. Повреждена инфраструктура вокруг. Возбуждено уголовное дело по статье о служебной халатности. Ведь боеприпасов вблизи жилой застройки быть не должно было.

Комментируя обстрел села Мила, командир первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов "Перун" в беседе с 24 Каналом подчеркнул угрозу размещения взрывоопасных складов в пределах населенных пунктов.

Склады возле городов представляют опасность

Военный отметил, что скопление объектов хранения взрывчатых веществ вблизи гражданских домов уже приводило к высоким рискам во время военных действий. Именно поэтому в его подразделении соблюдаются четкие правила дислокации таких материалов.

Мы уже неоднократно видели, что концентрация любых складов в районе, где расположены города и поселки, сопряжена с большим риском. У нас непосредственно в подразделении все склады хранения взрывчатых веществ размещены за пределами населенных пунктов. Этому нужно уделять большое внимание,

– отметил Дмитрий Филатов.

К сведению! По состоянию на утро 30 августа известно о 38 погибших в результате атаки на склады в селе Мила, еще 20 человек пострадали, а четверо считаются пропавшими без вести.

Как предотвратить повторение таких трагедий

Командир 1 ОШП высказался о том, что такая ситуация сложилась не из-за халатности компаний или производителей, ответственных за сохранность. Главной причиной, по его мнению, является отсутствие специализированных объектов.

Это в основном следствие отсутствия защищенной инфраструктуры в целом. И такие склады нужно строить. Их следует делать подземными, возводить за пределами городов, чтобы подобные трагедии в будущем больше не повторялись,

– подытожил "Перун".

Полное интервью с Дмитрием Филатовым: смотрите в видео