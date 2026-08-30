Коментуючи обстріл села Мила, командир першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун" у розмові з 24 Каналом наголосив на загрозах розміщення вибухонебезпечних складів у межах населених пунктів.

Склади біля міст несуть небезпеку

Військовий зауважив на тому, що скупчення об'єктів зберігання вибухових речовин поблизу цивільних будинків вже призводило до високих ризиків під час воєнних дій. Саме тому в його підрозділі дотримуються чітких правил дислокації таких матеріалів.

Ми уже бачили неодноразово, що концентрація будь-яких складів в районі, де розташовані міста, селища, супроводжуються великим ризиком. В нас безпосередньо в підрозділі всі склади зберігання вибухових речовин розміщені за межами населених пунктів. Цьому треба приділяти велику увагу,

– зазначив Дмитро Філатов.

До відома! Станом на ранок 30 серпня відомо про 38 загиблих внаслідок атаки по складах в селі Мила, ще 20 людей постраждали, а четверо вважаються зниклими безвісти.

Як запобігти повторенню таких трагедій

Командир 1 ОШП висловився про те, що така ситуація склалася не через недбалість компаній чи виробників, які відповідають за збереження. Головною причиною, на його думку, є відсутність спеціалізованих об'єктів.

Це здебільшого внаслідок відсутності захищеної інфраструктури в цілому. І такі склади треба будувати. Їх варто робити підземними, зводити за містами, щоб такі трагедії в майбутньому знову не повторювались,

– підсумував "Перун".

Повне інтерв'ю з Дмитром Філатовим: дивіться у відео