В детсаду на Полтавщине дерево упало на детей
21 октября 2021 , 15:03Читати новину українською
Источник:полиция Полтавщины
В Кременчуге, что в Полтавской области, произошло несчастье. В детском саду на детей и воспитательницу упало дерево.
Инцидент произошел 21 октября в детсаду на улице Софиевской. Медикам позвонили около 12:00.
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Детей госпитализировали
Дерево упало на детской площадке. Оно травмировало двоих детей и воспитательницу. Малышей забрали в больницу.
На месте работают правоохранители, а обстоятельства устанавливают.
Штормовое предупреждение в Украине
Синоптики и спасатели предупредили об ухудшении погоды в Украине. Будет наблюдаться порывистый ветер 15 – 20 метров за секунду. Поэтому советуют воздержаться от прогулок в парках, где есть высокие старые деревья, а также не оставлять авто вблизи них.
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