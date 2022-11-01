Укрпочта запустила конкурс на новую рождественскую марку: проголосовать может каждый
Источник:Игорь Смелянский
Украинцы традиционно могут выбрать дизайн почтовой марки. Соответствующее голосование к зимним праздникам объявила Укрпочта. Конечно же, не забыли о такой желанной победе и наших защитниках.
Украинцам было предложено выбрать марку к праздникам. Соответствующее голосование обнародовал глава Укрпочты Игорь Смелянский.
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"Подтекст, который смогут прочесть только украинцы"
Всего в Укрпочте было предложено 5 вариантов марки. Однако Игорь Смилянский отметил, что каждый эскиз заслуживает оваций.
У каждого своя душа и собственная интерпретация Рождества и Нового Года в условиях войны. Все они разные, но подтекст, который могут прочитать только украинцы, там действительно один,
– подчеркнул гендиректор Укрпочты.
В частности, на марках изобразили мечты о победе и наших героях, каждую минуту противостоящих российскому агрессору.
Украинцы могут выбрать марку из 5 вариантов:
- Детские мечты.
- Колядники и украинский воин.
- Счастье – быть вместе.
- Разобщены войной.
- Под защитой Святого Николая.
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Голосование продлится до утра 4 ноября
Смелянский отметил, что голосование за марку будет продолжаться ориентировочно до 8 часов утра 4 ноября. Выбрать желаемый эскиз можно в соцсетях Укрпочты и Игоря Смелянского. Результаты голосования обнародуют 7 ноября в фейсбуке.
Кстати, по состоянию на 17 часов 1 ноября за марку уже проголосовали более 13 тысяч украинцев. В Укрпочте анонсировали, что марка будет выпущена в декабре.
Давайте несколько минут подумаем о новом, победном 2023 году и выберем марку, которая будет на письмах и листовках военным, семьям и друзьям,
– призвал голосовать Игорь Смелянский.
Кстати, в ноябре выйдет марка "Крымский мост на бис!". Предзаказ уже можно сделать на сайте Укрпочты по ссылке.
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