На Тернопольщине обвалилась скала с живописным водопадом "Девичьи слезы" – фото

На Тернопольщине на территории Национального парка "Днестровский каньон" обвалилась часть водопада "Девичьи слезы". Это место имеет значительную популярность у туристов

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Национальный природный парк "Днестровский каньон".

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Обвал скалы "Девичьих слез"

За сотни лет на скале образовался карниз, выступивший почти на 5 метров вперед и весил более 200 тонн. С нарастанием карниза увеличивалась его масса и плечо силы давления, что в конце концов привело к обвалу его части объемом около 100 кубических метров

– сообщили в Национальном парке.

Отмечается, что разлом прошел в самой узкой части карниза, где в породе было больше щелей, рядом со стволом ясеня, который растет на верху скалы.

Большой камень, который оторвался и скатился с высоты 80 метров, раскололся на шесть больших и множество мелких кусков. На своем пути он уничтожил растительность и повалил деревья.

"Обвал уничтожил растительность, среди которых редкий листовик сколопендровый и повалил деревья, крупнейшим из которых был ясень с диаметром ствола до полуметра, – указывают в "Днестровском каньойне"

Самый большой обломок объемом до 20 кубических метров остановился в 70 метрах от реки Джурин. Последний обломок размерами более 1 кубического метра остановился перед самым руслом реки Джурин.

Обвал скалы водопада "Девичьи слезы": смотрите фото

Водопад через несколько лет снова восстановится, однако уже не будет таким масштабным. Через один-два года метровая скала, которая осталась после обвала покроется мхом, и "Девичьи слезы" снова приобретут свою живописность.