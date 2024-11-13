Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Національний природний парк "Дністровський каньйон".

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Обвал скелі "Дівочих сліз"

За сотні років на скелі утворився карниз, що виступив майже на 5 метрів уперед і важив понад 200 тонн. З наростанням карниза збільшувалась його маса і плече сили тиску, що зрештою призвело до обвалу його частини об'ємом близько 100 кубічних метрів

– повідомили у Національному парку.

Зазначається, що розлом пройшов у найвужчій частині карниза, де у породі було більше щілин, поруч із стовбуром ясена, який росте на верху скелі.

Великий камінь, який відірвався і скотився з висоти 80 метрів, розколовся на шість великих і безліч дрібних шматків. На своєму шляху він знищив рослинність та повалив дерева.

"Обвал знищив рослинність, серед яких рідкісний листовик сколопендровий та повалив дерева, найбільшим з яких був ясен із діаметром стовбура до пів метра, – вказують у "Дністровському каньойні"

Найбільший уламок об’ємом до 20 кубічних метрів зупинився за 70 метрів від річки Джурин. Останній уламок розмірами більше 1 кубічного метра зупинився перед самим руслом річки Джурин.

Обвал скелі водоспаду "Дівочі сльози": дивіться фото

Водоспад за кілька років знову відновиться, однак вже не буде таким масштабним. Через один-два роки метрова скеля, яка залишилася після обвалу покриється мохом, і "Дівочі сльози" знову набудуть своєї мальовничості.