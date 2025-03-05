Об этом говорится в приговоре Шишацкого районного суда Полтавской области, сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Что известно о деле

По данным суда, взрослый мужчина с мая 2023 по май 2024 года проживал с 14-летней девушкой. Подсудимый знал о возрасте несовершеннолетней, однако это не остановило его.

В апреле 2024 года уже 15-летняя родила ребенка, биологическим отцом которого является вышеуказанный мужчина. Несовершеннолетняя рассказала, что она с подсудимым совместно проживали год – у него и у нее. Во время этого у них были интимные отношения. Когда родился младенец, пара разошлась.

Кроме того, знакомый мужчины обвинил его в краже.

На суде житель Полтавщины вину признал и раскаялся. Он рассказал, что компенсировал знакомому средства из-за кражи.

Она не желала и не желает, чтобы мужчина был официально записан отцом ребенка и отказывается от предоставления им любой материальной помощи, просила суд не привлекать его к любой ответственности, поскольку все между ними было добровольным и с ее согласия, претензий к обвиняемому она не имеет,

– говорится в показаниях девушки.

Суд признал мужчину виновным по статьям: половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста и кража, совершенная в крупных размерах или организованной группой. Поскольку потерпевшие не имели претензий, мужчине назначили два года испытательного срока.