Про це йдеться у вироку Шишацького районного суду Полтавської області, повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Що відомо про справу

За данними суду, дорослий чоловік від травня 2023 по травень 2024 року проживав із 14-річною дівчиною. Підсудний знав про вік неповнолітньої, проте це не зупинило його.

У квітні 2024 року вже 15-річна народила дитину, біологічним батьком якої є вищевказаний чоловік. Неповнолітня розповіла, що вона з підсудним спільно проживали рік – у нього та у неї. Під час цього у них були інтимні стосунки. Коли народилось немовля, пара розійшлась.

Крім того, знайомий чоловіка звинуватив його у крадіжці.

На суді житель Полтавщини провину визнав та розкаявся. Він розповів, що компенсував знайомому кошти через крадіжку.

Вона не бажала і не бажає, щоб чоловік був офіційно записаний батьком дитини та відмовляється від надання ним будь-якої матеріальної допомоги, просила суд не притягувати його до будь-якої відповідальності, позаяк все між ними було добровільним і за її згодою, претензій до обвинуваченого вона не має,

– йдеться у свідченні дівчини.

Суд визнав чоловіка винний за статтями: статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку та крадіжка, вчинена у великих розмірах або організованою групою. Оскільки потерпілі не мали претензій, чоловіку призначили два роки іспитового терміну.