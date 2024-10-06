Дуров рассказал, что его девушка потеряла ребенка из-за стресса во Франции

Еще в начале сентября в сети обсуждали вероятную беременность спутницы Павла Дурова, Юлии Вавиловой. Сейчас девушка рассказала, что на днях она потеряла ребенка из-за стресса.

Очевидно причиной этого стало задержание россиянина Павла Дурова в Париже вечером 24 августа. Его обвиняли в содействии торговле наркотиками и преступлениям, связанным с детьми.

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Девушка Дурова потеряла ребенка из-за стресса

Как рассказала Юлия в своем телеграмм-канале, уже на следующий день после задержания Дурова, 25 августа, она узнала о беременности. На фоне этого врач советовал ей воздержаться от допросов французской полиции, поскольку стресс мог негативно повлиять из-за раннего срока.

Женщина рассказала, что ее обвиняли в аресте основателя известного мессенджера, распространяя различные "теории заговора". По ее словам, в результате этого у нее начались панические атаки и переживания.

Все навалилось сразу: и арест Павла, и ложь, и ненависть в мою сторону. У меня не было доступа к социальным сетям, телефону, ничего не было. Я не могла ответить, и мне пришлось все это принять,

– рассказала Юлия.

По словам Дурова, о беременности своей спутницы ему рассказали только на третий день после задержания в Париже. Позже он узнал, что полиция не сообщала ему об этом, поскольку "обстоятельства были не совсем праздничные".

"Я узнал, что пока меня не было, давление на Юлю было безумное. Какой-то блогер пустил слухи, что она "агент Моссада". Другие люди придумали нелепую идею, что именно ее сообщения побудили полицию встретить меня в аэропорту", – рассказал он.

Два дня назад, 4 октября, Вавилова посетила врача, который наблюдал за ее беременностью. После визита стало известно о том, что она потеряла ребенка.