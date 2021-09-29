Девушка, которая застрелила инструктора в тире, попыталась наложить на себя руки

19-летняя Вероника Моторина, которая застрелила инструктора в тире в Полтаве, совершила попытку самоубийства. Девушка пыталась покончить с собой после того, как ей вынесли приговор.

Моторина хотела перерезать себе вены по дороге в тюрьму

После оглашения приговора Моторина попрощалась со своими тремя сестрами, которые пришли на суд ее поддержать. Конвой отвел ее и посадил в спецавтомобиль.

Важно 19-летнюю Моторину признали виновной в убийстве инструктора Полтавского тира: какой приговор

По дороге в следственный изолятор девушка совершила попытку суицида. Она достала лезвие от бритвы и порезала руки. После того осужденную госпитализировали.

Девушку приговорили к 15 годам тюрьмы

28 сентября коллегия судей Октябрьского райсуда Полтавы признала Веронику Моторину виновной в убийстве. Ее приговорили к 15 годам тюрьмы. Перед тем девушке дали последнее слово. Она попросила прощения у жены убитого Сергея Смольянинова.

Моторина признала свою вину и пояснила, что совершила преступление случайно. Мол, парень довел ее до депрессии. "Я просто хотела умереть, а получилось так, что, сама того не желая унесла жизнь вашего мужа. Теперь этот грех навсегда в моей душе и на моей совести", – подчеркнула девушка.

Что известно об убийстве в тире Полтавы