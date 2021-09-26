Девушка нашла свою мать: трогательная встреча через 14 лет после похищения
Источник:Metro
В США нашли живой 19-летнюю Жаклин Эрнандес после того, как она исчезла 14 лет назад. Следователи считают, что девушку якобы похитил ее собственный отец.
Мать ребенка заявляла о похищении. Именно с ней девушка попросила встречу, как вышла на связь.
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Девушка написала из Мексики
По словам следователей, девушка связалась с матерью в соцсетях. Она утверждала, что является похищенной дочерью. Девушка сообщила, что сейчас в Мексике и хочет встретиться на границе США.
Дочь и мать договорились о встрече, однако власти их остановили на границе в городе Ларедо. Чиновники стремились подтвердить личность Эрнандес.Обратите внимание! На основании документации чиновники установили, что это настоящая Жаклин Эрнандес. Именно ее похитили у матери в 2007 году.
Мать рассказала, что в течение 14 лет ей было трудно смириться с потерей дочери. В честь возвращения дочери женщина наполнила свой дом воздушными шариками и баннерами.
Отца ищут для ареста
По сообщению правоохранителей Флориды, девушку якобы похитил отец Пабло Эрнандес. Следователи сообщили, что в Мексику отец забрал ее в 2007 году.
Сейчас департамент полиции Клермона сотрудничает с ФБР. Мужчину могут найти и арестовать. Девушка отметила, что ее детство в Мексике было хорошим. Однако она всегда скучала по матери.
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