Девушка нашла свою мать: трогательная встреча через 14 лет после похищения

В США нашли живой 19-летнюю Жаклин Эрнандес после того, как она исчезла 14 лет назад. Следователи считают, что девушку якобы похитил ее собственный отец.

Мать ребенка заявляла о похищении. Именно с ней девушка попросила встречу, как вышла на связь.

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Девушка написала из Мексики

По словам следователей, девушка связалась с матерью в соцсетях. Она утверждала, что является похищенной дочерью. Девушка сообщила, что сейчас в Мексике и хочет встретиться на границе США.

Дочь и мать договорились о встрече, однако власти их остановили на границе в городе Ларедо. Чиновники стремились подтвердить личность Эрнандес.

На основании документации чиновники установили, что это настоящая Жаклин Эрнандес. Именно ее похитили у матери в 2007 году.

Мать рассказала, что в течение 14 лет ей было трудно смириться с потерей дочери. В честь возвращения дочери женщина наполнила свой дом воздушными шариками и баннерами.

Отца ищут для ареста

По сообщению правоохранителей Флориды, девушку якобы похитил отец Пабло Эрнандес. Следователи сообщили, что в Мексику отец забрал ее в 2007 году.

Сейчас департамент полиции Клермона сотрудничает с ФБР. Мужчину могут найти и арестовать. Девушка отметила, что ее детство в Мексике было хорошим. Однако она всегда скучала по матери.

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