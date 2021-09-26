Матір дитини заявляла про викрадення. Саме з нею дівчина попросила зустріч, як вийшла на зв'язок.
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Дівчина написала з Мексики
За словами слідчих, дівчина зв'язалася з матір'ю у соцмережах. Вона стверджувала, що є викраденою донькою. Дівчина повідомила, що зараз у Мексиці й хоче зустрітися на кордоні США.
Донька і мати домовились про зустріч, проте влада їх зупинила на кордоні в місті Ларедо. Чиновники прагнули підтвердити особистість Ернандес.
Мати розповіла, що впродовж 14 років їй було важко змиритись з утратою доньки. На честь повернення доньки жінка наповнила свій будинок повітряними кульками та банерами.
Батька шукають для арешту
За повідомленням правоохоронців Флориди, дівчину нібито викрав батько Пабло Ернандесом. Слідчі зазнали, що до Мексики батько забрав її у 2017 році.
Наразі департамент поліції Клермону співпрацює з ФБР. Чоловіка можуть знайти та заарештувати. Дівчина зазначила, що її дитинство у Мексиці було хорошим. Проте вона завжди сумувала за матір'ю.
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