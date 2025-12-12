Деякі блогери та діячі називають її пропагандисткою. Как видео стало вирусным, о чем в нем говорится и как на него реагируют украинцы рассказывает 24 Канал.

Как видео с девушкой с кастрюлей на голове стало вирусным?

В видео девушка с кастрюлей на голове критикует бездействие власти в некоторых вопросах обороны и некомпетентность правительства в решении насущных вопросов.

Девушка критикует чрезмерные расходы на телемарафон, которые достигают 1,5 миллиарда гривен. Вместо этого она предлагает выделить эти средства на армию или на фортификации энергетики.

Девушка с кастрюлей на голове, что навела шума в Threads: смотрите видео

Также она смеется над использованием ярлыков о "предателях" и "ботов" к тем, кто выражает недовольство властью.

Среди прочего она критикует то, что власть не подготовилась к атакам по энергетике. По ее мнению, в стране могли бы отрегулировать цены на генераторы и зарядные станции или помочь малому бизнесу получить их.

Блогеры и общественные деятели, такие как Анатолий Анатолич, Лаченков (Игорь Лаченков) и Александр Терен, негативно отозвались на видео девушки.

В ответ многие украинцы стали на защиту автора видео, ведь ее критика, мол, является объективной.

"Если я сейчас напишу что власть коррумпирована, Миндич – черт, судьи – твари, это дает мне право после этого унижать украинцев?" – ответил Анатолич.

Некоторые пользователи объясняют, что кастрюля на голове – это российский пропагандистский инструмент, известный еще со времен Майдана. Таким образом автор видео, говоря от украинцев, вероятно, насмехается над нацией. Это, мол, провоцирует украинцев защищаться: "Мы не кастрюли!" – а потому фейк начинает работать.

Телемарафон х***я которую надо давно убрать, власть давно про***ла все что можно и Зеленский тоже. Но надевать кастрюлю и поплевать этим память Майдана и подогревать российскому нарративу – это е***изм,

– отреагировал Лачен.

Многие видят в использовании кастрюли прямую насмешку над событиями Революции Достоинства, хотя сама девушка на видео не упоминала эту тему.

