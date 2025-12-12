Деякі блогери та діячі називають її пропагандисткою. Як відео стало вірусним, про що в ньому йдеться та як на нього реагують українці розповідає 24 Канал.

Як відео з дівчиною з каструлею на голові стало вірусним?

У відео дівчина з каструлею на голові критикує бездіяльність влади у деяких питаннях оборони та некомпетентність уряду у розв'язанні нагальних питань.

Дівчина критикує надмірні витрати на телемарафон, які сягають 1,5 мільярда гривень. Натомість вона пропонує виділити ці кошти на армію або на фортифікації енергетики.

Дівчина з каструлею на голові, що навела шуму у Threads: дивіться відео

Також вона кепкує з використання ярликів про "зрадників" та "ботів" до тих, хто висловлює невдоволення владою.

Серед іншого вона критикує те, що влада не підготувалася до атак по енергетиці. На її думку, в країні могли б відрегулювати ціни на генератори та зарядні станції або допомогти малому бізнесу отримати їх.

Блогери та громадські діячі, такі як Анатолій Анатоліч, Лачен (Ігор Лаченков) і Олександр Терен, негативно відгукнулися на відео дівчини.

У відповідь багато українців стали на захист авторки відео, адже її критика, мовляв, є об'єктивною.

"Якщо я зараз напишу що влада корумпована, Міндіч – чорт, судді – тварі, це дає мені право після цього принижувати українців?" – відповів Анатоліч.

Деякі користувачі пояснюють, що каструля на голові – це російський пропагандистський інструмент, відомий ще з часів Майдану. Таким чином авторка відео, говорячи від українців, ймовірно, насміхається з нації. Це, мовляв, провокує українців захищатися: "Ми не каструлі!" – а тому фейк починає працювати.

Телемарафон х***я яку треба давно прибрати, влада давно про***ла все що можна і Зеленський теж. Але надягати каструлю і поплюжити цим памʼять Майдану та підігрівати російському наративу – оце є***ізм,

– відреагував Лачен.

Багато хто вбачає у використанні каструлі пряму насмішку над подіями Революції Гідності, хоча сама дівчина на відео не згадувала цю тему.

