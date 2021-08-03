Не верит в самоубийство: девушка Шишова рассказала о последних днях активиста

Правоохранители будут проверять, что привело к смерти белорусского активиста Виталия Шишова. Девушка умершего заявила, что не верит в версию о самоубийстве.

Божена Жолудь вместе с Виталием Шишовым переехала из белорусской Речицы в Киев в августе 2020 года. Пара бежала от преследования со стороны режима Лукашенко.

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Девушка рассказала, что в Украине активист работал в IT-сфере, был фрилансером. На родине у него не осталось родителей или других родных – все умерли.

Было плохое предчувствие

Жолудь отметила, что Виталий не жаловался на то, что за ним следят. Однако в последнее время парень стал внимательнее к различным деталям. В частности – наблюдал за автомобилями, которые подъезжали, и за тем, кто из них выходил.

Активистка пояснила, что прямых угроз Шишову не поступало, но у него было плохое предчувствие. Об этом он с ней не говорил, однако за неделю до смерти написал общему знакомому: попросил присмотреть за любимой, если с ним что-то случится.

Девушка не верит в самоубийство

Сожительница активиста перед трагедией не замечала в его поведении чего-то странного. "Мы оба неделю болели, лежали в постели, смотрели фильмы. Конечно, настроение больного человека не было приподнятым, но у Виталия не было плохих мыслей", – подчеркнула Жолудь. Она не верит, что любимый мог покончить жизнь самоубийством.

У него не было оснований для этого. К тому же, он не мог со мной так поступить. У нас были совместные планы на будущее,

– пояснила девушка.

Кроме этого, она рассказала, что Виталий не всегда выходил на утреннюю пробежку, а лишь периодически, когда было желание. Именно так было и 2 августа, белорусский активист утром вышел из дома, после чего перестал выходить на связь.

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