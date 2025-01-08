"Девушка, вы больше не губернатор": Илон Маск высмеял Трюдо из-за заявления о Канаде

Илон Маск резко отреагировал на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который отверг возможность присоединения страны к США. В соцсети бизнесмен назвал Трюдо "девушкой" и посоветовал не делать лишних заявлений.

Об этом рассказывает 24 канал со ссылкой на Х американского техномагната. Трюдо ответил Трампу, а Маск отреагировал сарказмом.

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Маск высмеял Трюдо в сети

Илон Маск саркастически отреагировал на заявление премьера Канады Джастина Трюдо, что "нет ни одного шанса на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов".

Девушка, вы больше не губернатор Канады, так что неважно, что вы говорите,

– написал бизнесмен.

Маск высказался в сторону Трюдо / Х @elonmusk

Трюдо ранее заявил, что Канада абсолютно точно не присоединится к США, отвечая на намеки Дональда Трампа.

Нет ни одного шанса на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов,

– написал канадский премьер.

Новоизбранный президент США неоднократно насмешливо называл Трюдо "губернатором" Канады, обвиняя Оттаву в "провале" контроля границы с США.

К слову, ранее Маск выступил с жесткой критикой других мировых лидеров. После скандала из-за массовых изнасилований в Великобритании он призвал к роспуску правительства этой страны. Британского премьера Кира Стармера бизнесмен назвал "соучастником" преступлений.



