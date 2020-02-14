Девушка на внедорожнике протаранила грузовой поезд в Днепре: фото, видео

В Днепре на улице Яхневского, что на левом берегу, внедорожник Тoyota Prado столкнулся с грузовым поездом, который совершал маневр. За рулем машины находилась девушка. Инцидент произошел вечером 13 февраля.

Как пишет ресурс "Днепр оперативный", ДТП произошло из-за того, что девушка-водитель совершала обгон грузового автомобиля, который стоял на запрещающий сигнал, и в это время не заметила поезд, который двигался по железной дороге в этом же месте.

Обратите внимание! В Италии скоростной поезд сошел с рельсов: 2 погибших, десятки пострадавших

В результате столкновения машина получила повреждения. К счастью, сама водитель не пострадала и смогла покинуть место происшествия самостоятельно. Правда, из-за аварии движение по улице временно пришлось перекрыть.



В результате столкновения с поездом женщина-водитель не пострадала

На месте работала полиция, которая зафиксировала детали инцидента.

Смотрите видео с места столкновения внедорожника и поезда в Днепре:

К слову, накануне вечером в Киеве легковушка столкнулась с пассажирским автобусом. В результате пострадали четыре человека, в том числе беременная женщина.