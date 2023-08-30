Под ногами загорелась трава: в Киевской области девушку ударило током во время рыбалки

Парень и девушка пошли к одному из водоемов. Их рыбалка там завершилась несчастным случаем.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов рассказал в соцсетях о жутком инциденте в городе Сквира. Он также поделился кадрами с места событий.

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Почему девушку ударило током

Как объяснил Небитов, когда 16-летняя школьница забрасывала удочку, леска зацепила высоковольтную линию электропередач. В результате девушка получила удар электрическим током и упала на землю. На фотографии можно увидеть, что под ней загорелась трава.

Пострадавшую немедленно госпитализировали в Белоцерковскую больницу. Она находится в тяжелом состоянии с термическими ожогами большей части тела,

– написал он.

Небитов призвал родителей быть внимательными по поводу досуга детей. Он подчеркнул, что их нужно предупреждать о возможных рисках и опасностях.

Именно эти провода случайно задела девушка / Фото Андрея Небитова

От удара током под школьницей загорелась трава / Фото Андрея Небитова

Такой случай уже был на Львовщине

12-летний житель Волынской области приехал на каникулы к родственникам в село Малехов Львовской области. Он решил порыбачить на пожарном водоеме.

Школьник тоже задел провода электропередач, когда закидывал удочку, после чего его так же ударило током. К сожалению, этот мальчик погиб.

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