Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова советника по коммуникациям ГБР Татьяны Сапьян в эфире национального марафона.

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Что сказали в ГБР о списках на обучение 155 бригады во Францию

Татьяна Сапьян отметила, что факты о попадании в списки на обучение 155 ОМБр имени Анны Киевской уклонистов обнаружили правоохранители в ходе расследования.

Представительница ГБР подчеркнула, что говорится о людях, которые пытаются незаконно пересечь границу, находят, кто им в этом помогает и платят деньги. В результате эти граждане платят просто административный штраф, то есть это не уголовная ответственность.

И эти люди на самом деле, если я не ошибаюсь, где-то 12 человек "уклонистов" попали в списки на обучение во Францию,

– отметила Сапьян.

Она также отметила, что их "уклонение" было уже доказано. Сейчас правоохранители выясняют, как работала соответствующая "схема" со списками с уклонистами на обучение в 155 бригаде.

В то же время Татьяна Сапьян резюмировала, что усложняет работу тот нюанс, что эти военнослужащие мобилизованные уже находятся за рубежом. И выдать их пока нет возможности, хотя следствие работает над этим.

К слову, ранее СБУ и ГБР задержали бывшего командира 155 отдельной механизированной бригады ВСУ. Ему суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 90 миллионов гривен.