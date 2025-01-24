Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова радниці з комунікацій ДБР Тетяни Сапьян в етері національного маратону.

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Що сказали у ДБР про списки на навчання 155 бригади у Францію

Тетяна Сапьян наголосила, що факти про потрапляння у списки на навчання 155 ОМБр імені Анни Київської ухилянтів виявили правоохоронці під час розслідування.

Представниця ДБР підкреслила, що мовиться про людей, які намагаються незаконно перетнути кордон, знаходять, хто їм в цьому допомагає та платять гроші. В результаті ці громадяни платять просто адміністративний штраф, тобто це не кримінальна відповідальність.

І ці люди насправді, якщо я не помиляюся, десь 12 осіб "ухилянтів" потрапили в списки на навчання у Францію,

– зазначила Сапьян.

Вона також наголосила, що їхнє "ухилянство" було вже доведено. Наразі правоохоронці з'ясовують, як працювала відповідна "схема" зі списками з ухилянтами на навчання у 155 бригаді.

Водночас Тетяна Сапьян резюмувала, що ускладнює роботу той нюанс, що ці військовослужбовці мобілізовані вже перебувають за кордоном. І видати їх поки що немає можливості, хоча слідство працює над цим.

До слова, раніше СБУ та ДБР затримали колишнього командира 155 окремої механізованої бригади ЗСУ. Йому суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 90 мільйонів гривень.