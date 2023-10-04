Ширится дезертирство, – офицер ВСУ назвал причины побега российских военных

Для российской армии уже обычным явлением стало дезертирство, бунт и недовольство своим командованием. Оккупанты жалуются на плохое отношение, отсутствие нормальных условий на фронте, проблемы с пищей и водой.

Украинские военные знают о многих фактах неповиновения россиян своим командирам. Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец, отметив, что российские контрактники все чаще используют против командиров оружие.

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Какие причины дезертирства

Главной причиной является неудовлетворительные условия содержания военнослужащих на линии фронта. Благодаря перехватам до украинской стороны доходит информация, что противник бросает своих воинов без боекомплекта, продуктов питания и даже без воды.

Часто они вынуждены пить дождевую воду, которую процеживают через марлю. Она не проходит никакой санитарной обработки, поэтому у них распространяется массовая дизентерия, кишечно-желудочные заболевания – все это приводит к учащению случаев дезертирства,

– рассказал Тарас Березовец.

Он вспомнил историю российского пилота с позывным "Гавр", который недавно, во время официального отпуска в ОАЭ, сдался американским разведчикам. Остается непонятным, как лётчику удалось выехать за границу, ведь он является носителем секретной информации, поэтому существуют определенные ограничения. Однако это ему удалось, и он даже уехал вместе с семьей.

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Оккупанты воюют без ротации

Российские бойцы жалуются на бесчеловечное отношение к ним со стороны командиров. На свои запросы они не видят никакой реакции, поэтому возникает желание массового дезертирства. Более того, многие оккупанты находятся без ротации более года.

Недавно стало известно о коллективном обращении жен российских мобилизованных к Владимиру Путину с требованием отозвать их мужчин с фронта. По их словам, в течение года у военных не было отпуска.

На самом деле, эти российские женщины не хотят окончания войны. Единственное, что их беспокоит, чтобы их мужчин поменяли на других мобилизованных – это все, что нужно знать о морали российской нации,

– заметил офицер ВСУ.

Когда дезертирство стало массовым

Такие случаи происходят еще с начала полномасштабного вторжения, но есть определенные периоды, в которые ситуация становится критической. К примеру, когда ухудшаются погодные условия или моральное состояние. К тому же, сейчас длится год с начала мобилизации в России – это стало еще одним моментом невозврата.

Новая волна (дезертирства – 24 Канал) будет с началом холодов, когда начнутся сильные дожди, ухудшение погодных условий. Противник находится на чужой территории, поэтому в гораздо хуже условиях, чем у наших военнослужащих. Да и вообще есть понимание того, что ведешь войну, которой нет конца, хотя ее обещали закончить за считанные дни,

– подчеркнул Березовец.

На состояние оккупантов также влияет низкая квалификация их офицерского состава и так называемых политруков. Россияне понесли большие потери среди кадровой армии, им не хватает молодых офицеров, которые могут быть командирами взводов и рот, поэтому они начинают бунтовать.

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