Дезертирство и СВЧ: в Украине открыли почти 90 тысяч дел с начала большой войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украине было открыто почти 90 тысяч производств по фактам самовольного оставления воинской части и дезертирства. Наибольшее количество таких дел зарегистрировано в Донецкой области.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Романа Лихачева, военного адвоката и юриста Центра оказания поддержки ветеранам.

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Сколько дел по дезертирству и СЗЧ зафиксировано в Украине

По данным Офиса Генерального прокурора, с января 2022 года до сентября 2024 года было открыто 59 606 уголовных производств по статье 407 Уголовного кодекса (самовольное оставление воинской части). В суд было передано только 4 698 дел, тогда как 2 592 производства были закрыты.

Наибольшее количество производств по СЗЧ было открыто с января по сентябрь 2024 года - 35 307 дел. Основная часть случаев приходится на Донецкую область (8 574), Днепропетровскую (3 308), Житомирскую (2 433), Львовскую (2 170) и Черниговскую (2 010). В суд больше всего дел передали во Львовской (184) и Запорожской (177) областях.

Кроме того, учитывая статистику, в течение 2022-2024 годов в Украине было открыто 29 521 производство по дезертирству (ст. 408 УКУ). Из которых только 442 направили в суд, а 414 закрыли.

За первые девять месяцев 2024 года было открыто 18 196 производств по дезертирству. Больше всего таких дел возбуждено в Запорожской (6 144), Харьковской (5 771) и Донецкой (5 318) областях. Однако до судов дошло очень мало дел почти во всех регионах, за исключением Запорожской области, где 104 производства были переданы в суд.

Напомним, что Сергей Гнездилов, военный и общественный активист, самовольно оставил воинскую часть. Это вызвало резонанс в обществе, ведь поступок военного стал первым публичным СЗЧ.