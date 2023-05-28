По состоянию на вечер воскресенья, 28 мая, горячей остается ситуация на Востоке нашего государства. В то же время стало известно, что бойцы ЧВК "Вагнера" и новой военной компании "Шторм-Z" решили дезертировать со своих позиций на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
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Дезертирство в лавах врага
Отметим, что речь идет в общей сложности о более сотне оккупантов. С пустыми руками, так сказать, захватчики не убегали – успели взять с собой технику.
В Лисичанске на Луганщине дезертировали около 80 военных из подразделения "Шторм-Z" российских оккупационных войск. Они самовольно покинули боевые позиции. А в районе Бахмута дезертировали около 30 человек из ЧВК "Вагнер", которые также самовольно покинули боевые позиции, украв военную технику,
– написали в Генштабе.
Следует сказать, что частные военные формирования в России считаются незаконными – то есть их деятельность никак не регулируется в юридической плоскости.
Что такое "Шторм-Z"Из информации в открытых источниках ясно, что это созданная Министерством обороны России частная военная компания. Формировали ее, как и батальон "Вагнера", из заключенных. Однако вербовкой зеков занимался не Евгений Пригожин, а, вероятно, представители официальных властей.
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Следует сказать, что информация о нежелании воевать среди оккупантов не нова. До того как ее официально подтвердили в командовании украинской армии, СМИ активно об этом писали – вражеские в частности.
- Собственно, пропагандисты сообщали, что 7 зеков из ЧВК "Вагнера" вместе с оружием скрылись в неизвестном направлении, однако их якобы удалось поймать. Если верить российским медиа, то поймали беглецов именно в районе Брянки в Луганской области.
- Вместе с тем, те же информационные ресурсы отмечали ранее, что около 40 бывших заключенных самовольно совершили "жест доброй воли". Случилось это, вероятно, 24 мая. Как писали некоторые телеграм-каналы, беглецы могут находиться сейчас на территории Ростовской области России и выдавать себя за гражданских.